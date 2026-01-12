Его семья знакома с Обамой: россиянка пропала в США после побоев от мужа-американца

Уже 1 января 2026 года женщина поздравила родственников с Новым годом и сообщила, что собирается сходить в магазин. После этого она перестала выходить на связь. Родители предполагают, что к этому причастен ее супруг. Уже во время поисков отец с матерью пропавшей столкнулись с бюрократией. Они переживают, что если не поторопятся, то «будет слишком поздно», передает «КП».