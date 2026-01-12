Ричмонд
Его семья знакома с Обамой: россиянка пропала в США после побоев от мужа-американца

Гражданка России пропала в США 1 января после телефонного разговора с родителями. Незадолго до инцидента 39-летняя женщина, проживавшая в Сиэтле, штат Вашингтон, пыталась развестись со своим мужем-американцем, который ее избивал.

Гражданка России пропала в США 1 января после телефонного разговора с родителями. Незадолго до инцидента 39-летняя женщина, проживавшая в Сиэтле, штат Вашингтон, пыталась развестись со своим мужем-американцем, который ее избивал.

Пара познакомилась незадолго до начала пандемии. После переезда в США россиянка вела хозяйство. Родители пропавшей сообщали, что муж хорошо зарабатывал и производил положительное впечатление, при этом якобы имел родственные связи с бывшим президентом США Бараком Обамой. О своем намерении развестись женщина сообщила родным осенью прошлого года, указав причиной домашнее насилие. Позже мужу был вынесен запрет на приближение к супруге.

Уже 1 января 2026 года женщина поздравила родственников с Новым годом и сообщила, что собирается сходить в магазин. После этого она перестала выходить на связь. Родители предполагают, что к этому причастен ее супруг. Уже во время поисков отец с матерью пропавшей столкнулись с бюрократией. Они переживают, что если не поторопятся, то «будет слишком поздно», передает «КП».

Другой случай произошел летом, когда американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман жестоко убил уроженку Омска Анастасию Трофимову и их совместную 11-летнюю дочь, после чего выбросил останки в поле около виллы Памфили в Риме.

