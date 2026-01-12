Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на публикацию Медведева с «Орешником»

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на публикацию зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с видео удара ракеты «Орешник». Своим мнением Филиппо поделился в социальной сети X.
«За коммуникацию французской дипломатии отвечает 11-летний ребенок?!» — написал французский политик.
Так Филиппо прокомментировал пост официального аккаунта французского ведомства French Responseв соцсети. В публикации МИД также призвал «бояться Россию», из-за чего лидер партии «Патриоты» назвал профиль «идиотским».
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видеоролик удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине. Запись зампреда Совбеза РФ также сопровождалась предупреждением для правящих элит Европы.