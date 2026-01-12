Адвокат Зуй расписала, как приставы будут выселять Долину

Певица Лариса Долина вновь сорвала запланированную на прошлую неделю процедуру передачи квартиры покупательнице Полине Лурье. Как известно со слов адвоката Лурье Светланы Свириденко, Долина отсутствовала на встрече, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для подписания акта. Сама артистка находится в отпуске заграницей и вернется не раньше 20 января.
В этой ситуации покупательница и ее адвокат, Светлана Свириденко, инициировали следующий этап — обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением о возбуждении исполнительного производства для принудительного выселения.
Адвокат Ирина Зуй, детализировала для aif.ru стандартную процедуру, которую предстоит пройти Долиной, когда судебное производство будет начато.
«После принятия заявления судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором устанавливает срок для добровольного исполнения, обычно это пять дней. Документ направляется должнику через сервис “Госуслуги” или заказным письмом по почте. Отсчет срока для освобождения помещения начинается с момента получения постановления ответчиком», — сказала Зуй.
Эксперт отметила также: если к установленной дате Долина не вернется и не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии взыскателя (Полины Лурье) и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта.
Ранее сообщалось, что Долиной могут запретить выезд из России после отказа передать квартиру Лурье.