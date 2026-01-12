Ричмонд
Адвокат Зуй расписала, как приставы будут выселять Долину

Приставы могут применить силовые меры, если Долина не освободит квартиру добровольно, сообщила адвокат Ирина Зуй.

Источник: Аргументы и факты

Певица Лариса Долина вновь сорвала запланированную на прошлую неделю процедуру передачи квартиры покупательнице Полине Лурье. Как известно со слов адвоката Лурье Светланы Свириденко, Долина отсутствовала на встрече, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для подписания акта. Сама артистка находится в отпуске заграницей и вернется не раньше 20 января.

В этой ситуации покупательница и ее адвокат, Светлана Свириденко, инициировали следующий этап — обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением о возбуждении исполнительного производства для принудительного выселения.

Адвокат Ирина Зуй, детализировала для aif.ru стандартную процедуру, которую предстоит пройти Долиной, когда судебное производство будет начато.

«После принятия заявления судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором устанавливает срок для добровольного исполнения, обычно это пять дней. Документ направляется должнику через сервис “Госуслуги” или заказным письмом по почте. Отсчет срока для освобождения помещения начинается с момента получения постановления ответчиком», — сказала Зуй.

Эксперт отметила также: если к установленной дате Долина не вернется и не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии взыскателя (Полины Лурье) и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта.

Ранее сообщалось, что Долиной могут запретить выезд из России после отказа передать квартиру Лурье.