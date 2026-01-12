Адвокат Зуй расписала, как приставы будут выселять Долину

Певица Лариса Долина вновь сорвала запланированную на прошлую неделю процедуру передачи квартиры покупательнице Полине Лурье. Как известно со слов адвоката Лурье Светланы Свириденко, Долина отсутствовала на встрече, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для подписания акта. Сама артистка находится в отпуске заграницей и вернется не раньше 20 января.