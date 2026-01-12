IATA ужесточила правила по провозу пауэрбанков в самолётах с 1 января

В документе уточняется, что во время полёта запрещено заряжать сами внешние аккумуляторы от розеток в салоне лайнера. Кроме того, на критических этапах полёта — рулении, взлёте и посадке — нельзя использовать пауэрбанки для зарядки другой техники. Для хранения устройств во время путешествия разрешены только место под сиденьем или карман на спинке кресла, а размещение их на верхних багажных полках строго запрещено.
Ряд авиакомпаний уже опередил эти рекомендации, ужесточив собственные правила. Например, Emirates полностью запретила использование пауэрбанков на борту с октября, сославшись на предотвращение рисков возгорания. Аналогичные ограничения ранее ввели крупные перевозчики, включая сингапурскую Singapore Airlines, австралийскую Qantas, а также авиакомпании Южной Кореи, Таиланда и Турции.
