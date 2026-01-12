Главный охотник за лох-несским чудовищем Шайн вынес вердикт после 52 лет поисков

Натуралист Эдриан Шайн, посвятивший изучению шотландского озера Лох-Несс 52 года, пришел к выводу, что легендарного древнего существа там нет. Его исследования по поиску Несси начались в 1973 году, однако со временем он все больше сомневался в существовании монстра.