Главный охотник за лох-несским чудовищем Шайн вынес вердикт после 52 лет поисков

Натуралист Эдриан Шайн, посвятивший изучению шотландского озера Лох-Несс 52 года, пришел к выводу, что легендарного древнего существа там нет. Его исследования по поиску Несси начались в 1973 году, однако со временем он все больше сомневался в существовании монстра.
Эксперт однажды ошибочно посчитал крупный камень горбом исполинского животного. После этого многие «наблюдения» он списывал на волны от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу. Шайн объясняет часто описываемую длинную шею монстра как оптическую иллюзию, вероятно, вызванную скоплениями птиц на спокойной водной поверхности озера.
Кроме того, специалист указал на недостаток рыбы в экосистеме Лох-Несса, что делает невозможным пропитание для крупного животного. Несмотря на разочаровывающие выводы, 76-летний натуралист не сожалеет о потраченном времени. Шайн отметил, что получил от этих исследований массу удовольствия и допускает новые открытия, передает LadBible.
Установленную в 1970 году фотоловушку обнаружили и подняли со дна озера Лох-Несс. Ученые смогли проявить несколько снимков. Считается, что устройство является одной из шести камер, размещенных на глубине 180 метров под поверхностью воды профессором Роем Маккалом.