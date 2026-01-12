В Свердловской области подростки скупают таблетки для собак с габапентином

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный пояснил, что габапентин применяется в клинической практике при эпилепсии и болевых синдромах. По его словам, при длительном приёме без назначения врача препарат способен вызывать последствия, сопоставимые с действием наркотических веществ.
А ранее популярный рецептурный препарат «Сероквель» для лечения шизофрении, биполярного расстройства и психозов практически исчез из российских аптек. Причина дефицита — длительный процесс передачи прав на препарат и переноса производства. Права от AstraZeneca перешли к немецкой Cheplapharm, а производственные площадки меняют локацию. В «Фармагейт», представляющей интересы производителя, пояснили, что такой процесс может длиться более года.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.