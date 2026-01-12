В Свердловской области подростки скупают таблетки для собак с габапентином

А ранее популярный рецептурный препарат «Сероквель» для лечения шизофрении, биполярного расстройства и психозов практически исчез из российских аптек. Причина дефицита — длительный процесс передачи прав на препарат и переноса производства. Права от AstraZeneca перешли к немецкой Cheplapharm, а производственные площадки меняют локацию. В «Фармагейт», представляющей интересы производителя, пояснили, что такой процесс может длиться более года.