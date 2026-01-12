The Touchline: Алонсо покинул «Реал» из-за поведения Мбаппе

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение покинуть пост из-за отношения к себе со стороны игроков мадридского клуба, в частности, Киллиана Мбаппе, пишет The Touchline.
Сообщается, что после проигрыша «Реала» «Барселоне» со счетом 2:3 в финале Суперкубка Испании Алонсо просил игроков выстроиться в коридоре, через который должны были пройти победители, однако Мбаппе жестом увел футболистов.
Отмечается, что Алонсо счел этот инцидент ударом по своему авторитету. Кроме того, тренеру надоело эгоистичное поведение звезд клуба в последнее время, указано в статье.
Ранее футбольный клуб «Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера. Новым наставником мадридской команды был назначен Альваро Арбелоа.