Родригес отреагировала на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы

У Венесуэлы уже есть собственный президент, в новом кандидате страна не нуждается. Такое заявление сделала в эфире телеканала VTV уполномоченный президент государства Дельси Родригес, отреагировав на слова лидера США Дональда Трампа.
Как известно, Трамп сам себя назначил и.о. венесуэльского главы. Родригес в ответ на это отметила, что его заявления являются лишь карикатурой.
«В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной. Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США», — высказалась она.
Родригес подчеркнула, что занимается делами государства при поддержке народа. По ее словам, власть Венесуэлы функционирует бок о бок с гражданами страны.
Напомним, в начале 2026 года Верховный суд признал Дельси Родригес исполняющей обязанности главы Венесуэлы. Она обратилась к Дональду Трампу с призывом разрешить ситуацию в стране путем переговоров.