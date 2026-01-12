Ричмонд
Родригес отреагировала на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы

Родригес в ответ на слова Трампа: у Венесуэлы уже есть свой президент.

Источник: Комсомольская правда

У Венесуэлы уже есть собственный президент, в новом кандидате страна не нуждается. Такое заявление сделала в эфире телеканала VTV уполномоченный президент государства Дельси Родригес, отреагировав на слова лидера США Дональда Трампа.

Как известно, Трамп сам себя назначил и.о. венесуэльского главы. Родригес в ответ на это отметила, что его заявления являются лишь карикатурой.

«В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной. Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США», — высказалась она.

Родригес подчеркнула, что занимается делами государства при поддержке народа. По ее словам, власть Венесуэлы функционирует бок о бок с гражданами страны.

Напомним, в начале 2026 года Верховный суд признал Дельси Родригес исполняющей обязанности главы Венесуэлы. Она обратилась к Дональду Трампу с призывом разрешить ситуацию в стране путем переговоров.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
