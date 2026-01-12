СМИ: Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке товаров

Индия попросила российскую сторону смягчить требования к маркировке на русском языке на упаковках индийских товаров и убрать множественные меняющиеся стандарты, которые используются в одном и том же наборе продукции. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил портал Moneycontrol со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
Согласно позиции Нью-Дели, такие нетарифные барьеры со стороны России препятствуют росту экспорта, а также выходу индийской электроники и машиностроительной продукции на российский рынок. Кроме того, подобные ограничения способствуют растущему накоплению рупий на российских vostro-счетах.
— Индия настаивает, чтобы Россия снизила нетарифные барьеры, чтобы иметь возможность покупать больше товаров из Индии и лучше использовать средства, накапливающиеся на vostro-счетах, — говорится в материале.
Журналисты ожидают, что стороны будут обсуждать этот вопрос на следующих переговорах, посвященных торговле, которые, вероятно, пройдут во второй половине февраля, передает портал.
25 ноября СМИ сообщили, что индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от санкций западных стран. При этом ранее банки опасались проводить платежи за любые российские грузы, объясняя это трудностями с проверкой цепочки поставок.