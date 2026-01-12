СМИ: Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке товаров

25 ноября СМИ сообщили, что индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от санкций западных стран. При этом ранее банки опасались проводить платежи за любые российские грузы, объясняя это трудностями с проверкой цепочки поставок.