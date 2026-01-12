«Замки будут вскрыты»: адвокат Зуй объяснила, как приставы будут выселять Долину

Адвокат Ирина Зуй подробно рассказала о стандартной процедуре, через которую предстоит пройти певице Ларисе Долиной, когда начнется судебное производство в связи с ситуацией вокруг оспариваемой квартиры. Она отметила, что после подачи заявления судебный пристав пишет постановление, в котором устанавливается срок добровольного исполнения: обычно пять суток.
Этот документ направляют должнику через «Госуслуги» или заказным письмом. Начало отсчета срока освобождения помещения зафиксировано с момента получения постановления ответчиком. Эксперт добавила, что если Долина не вернется и не освободит квартиру в указанный срок, то сотрудники ФССП применят принудительные меры.
— В рамках закона в присутствии взыскателя (Полины Лурье) и понятых дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта, — передает слова Зуй Aif.ru.
В середине декабря 2025 года Верховный суд вынес решение по громкому делу Долиной о продаже квартиры в Хамовниках. Так, были отменены все решения нижестоящих судов, а право собственности закрепилось за покупательницей недвижимости Полиной Лурье.
Однако ключи от квартиры она до сих пор не получила. Долина и ее представители, ссылаясь на различные обстоятельства, оттягивали момент передачи недвижимости. А на днях артистка покинула страну. Что происходило с недвижимостью в Хамовниках после решения суда по резонансному делу — в материале «Вечерней Москвы».