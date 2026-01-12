Кадыров опроверг очередные слухи о своем здоровье

«Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации… Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию», — говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.