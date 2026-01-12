Проект о присвоении Гренландии внесли в Конгресс США

Срочная новость.
В Конгресс США представитель Рэнди Файн внес законопроект, разрешающий Трампу приобрести Гренландию и сделать ее 51-м штатом Америки. Об этом сообщает Fox News.
