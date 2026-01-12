Выявлены подавляющие тягу к алкоголю углеводные молекулы

Профессор Сасаки и его коллеги совершили это открытие при изучении того, какую роль в потреблении алкоголя играет сигнальная молекула FGF21, которая задействована в регуляции аппетита и тяги человека к сладкой пище. Ученые обратили внимание на то, что концентрация этого белка быстро растет в крови не только после употребления сахара, но и спирта, что заставило их изучить, как молекулы FGF21 влияют на поведение мышей-алкоголиков.