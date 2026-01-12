Как правильно стирать и убираться: топ-5 самых странных «курсов по взрослению»

Раньше родители учили своих детей многим вещам, которые связаны с хозяйством и бытом. Однако времена изменились, и теперь многие представители молодежи готовы заплатить деньги за курсы, на которых их обучают тому, что можно изучить самостоятельно. Подборка таких — в материале «Вечерней Москвы».
Курсы по использованию стиральной машиной.
В Москве появились курсы для молодежи, на которых учат пользоваться стиральной машиной. Стоит это около 10 тысяч рублей. На них рассказывают про ткани, типы загрязнения, моющие средства, сортировку белья, значки на стиральной машине и бирках, температуру стирки и так далее. Также там делятся различными лайфхаками, которые будут полезны при стирке.
Курсы по аренде квартиры и оплате услуг ЖКХ.
В России также существуют разные онлайн-курсы, где учат правильно искать квартиру для аренды. На них рассказывают, как арендовать жилье и не нарваться на мошенников, как осмотреть квартиру, оформить договор, оплачивать коммунальные услуги и сверять показания счетчиков.
Курсы «Мужчина в доме».
В Москве также набирают популярность курсы «Мужчина в доме» для мальчиков-подростков, на которых их учат базовым ремонтным навыкам: забивать гвозди, менять лампочки, пользоваться дрелью и отверткой, устанавливать смеситель и так далее. Занятия проходят под руководством электриков, сантехников и столяров. Всего в курсе 15 уроков, каждый из которых стоит 860 рублей.
Курсы по уборке.
Также существуют курсы по тому, как делать генеральную уборку. Их создатели предлагают подборки чистящих средств и гаджетов, облегчающих процесс, рассказывают, как очистить поверхности, как мыть окна и как организовать свое пространство, чтобы в нем всегда был порядок.
Курс пользования «Госуслугами».
Существует даже обучающий курс по тому, как пользоваться порталом «Госуслуги». Авторы заявляют, что после обучения пользователи смогут уверенно оформлять справки и подавать заявления, а также получать ИНН, записываться к врачу, оформлять налоговые вычеты и пособия. Программа такого курса длится три недели.
«Курсы по взрослению» в Канаде.
В Канаде пошли еще дальше и решили в некоторых вузах ввести «курсы по взрослению», где студентов учат бытовым навыкам: готовить, стирать, выбирать продукты в магазине и даже строить отношения. В стране все больше зумеров признаются, что не обладают многими бытовыми умениями: от пришивания пуговицы и замены шины на колесе до финансовой грамотности.
