Как правильно стирать и убираться: топ-5 самых странных «курсов по взрослению»

В Москве появились курсы для молодежи, на которых учат пользоваться стиральной машиной. Стоит это около 10 тысяч рублей. На них рассказывают про ткани, типы загрязнения, моющие средства, сортировку белья, значки на стиральной машине и бирках, температуру стирки и так далее. Также там делятся различными лайфхаками, которые будут полезны при стирке.