Радиостанция «Судного дня» передала в эфир третье послание за день

Как писал KP.RU, радиостанция «Судного дня» вышла в эфир в первый рабочий день после новогодних праздников. В 10:37 по мск она передала слово «нутошато», а затем вновь активизировалась спустя почти девять часов — в 19:23 можно было услышать послание «кортодонг». До этого в эфире «Жужжалки» наблюдалось четырехдневное затишье.