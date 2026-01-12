Радиостанция «Судного дня» передала в эфир третье послание за день

Загадочная радиостанция «Судного дня», известная также как «Жужжалка», передала в эфир третье послание за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.
Отмечается, что третье слово за сегодня, 12 января, появилось в эфире в 21:48 по московскому времени. Вместе с комбинацией из букв и цифр «Жужжалка» передала таинственное послание «омарокадр».
«НЖТИ 14559 ОМАРОКАДР 4895 6841», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Как писал KP.RU, радиостанция «Судного дня» вышла в эфир в первый рабочий день после новогодних праздников. В 10:37 по мск она передала слово «нутошато», а затем вновь активизировалась спустя почти девять часов — в 19:23 можно было услышать послание «кортодонг». До этого в эфире «Жужжалки» наблюдалось четырехдневное затишье.