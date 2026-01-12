Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир третье послание за день

В эфире радиостанции «Судного дня» озвучили третье послание «омарокадр» в первый рабочий день после новогодних праздников.

Источник: Комсомольская правда

Загадочная радиостанция «Судного дня», известная также как «Жужжалка», передала в эфир третье послание за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

Отмечается, что третье слово за сегодня, 12 января, появилось в эфире в 21:48 по московскому времени. Вместе с комбинацией из букв и цифр «Жужжалка» передала таинственное послание «омарокадр».

«НЖТИ 14559 ОМАРОКАДР 4895 6841», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писал KP.RU, радиостанция «Судного дня» вышла в эфир в первый рабочий день после новогодних праздников. В 10:37 по мск она передала слово «нутошато», а затем вновь активизировалась спустя почти девять часов — в 19:23 можно было услышать послание «кортодонг». До этого в эфире «Жужжалки» наблюдалось четырехдневное затишье.