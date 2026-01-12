Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

После этого на счету Шипачева оказалось 314 шайб и 686 результативных передачв 1102 встречах. Игрок также является рекордсменом КХЛ по количеству проведенных матчей и результативных передач. При этом лучшим снайпером лиги по-прежнему остается Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов.