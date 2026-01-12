Нападающий минского «Динамо» Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Российский нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск» Вадим Шипачев первым в истории Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достиг отметки в 1000 очков.
«Нападающий минского “Динамо” Вадим Шипачев первым в истории набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.
В домашнем матче против «Адмирала» из Владивостока Шипачев сделал результативную передачу в победном голе на 60-й минуте, в результате минская команда выиграла со счетом 2:1.
После этого на счету Шипачева оказалось 314 шайб и 686 результативных передачв 1102 встречах. Игрок также является рекордсменом КХЛ по количеству проведенных матчей и результативных передач. При этом лучшим снайпером лиги по-прежнему остается Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов.
Отметим, 38-летний Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 — года и серебряным призером Игр 2022 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной РФ.
Ранее сообщалось, что нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов вошел в историю Континентальной хоккейной лиги, став третьим игроком, достигшим отметки в 500 голевых передач.