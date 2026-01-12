Ричмонд
На Солнце произошла самая сильная с начала года вспышка

В ночь на 12 января, а Солнце произошла самая сильная в этом году вспышка.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 12 января на Солнце зарегистрирована наиболее мощная вспышка с начала текущего года, о чём заявили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Активность была классифицирована как M3.3. Известно, что предыдущее событие класса M было зафиксировано 31 декабря и имело интенсивность 7,1 балла.

Согласно классификации, вспышки на Солнце разделяются по мощности рентгеновского излучения на классы, где X — самые сильные, M — средние, C — слабые, а A и B — практически неощутимы. Каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз.

Солнечные вспышки, как правило, являются предвестниками геомагнитных бурь, обусловленных выбросами солнечной плазмы, достигающими нашей планеты.

Ранее сообщалось, что ночью произошла магнитная буря, сопровождавшаяся полярными сияниями.