На Солнце произошла самая сильная с начала года вспышка

В ночь на 12 января на Солнце зарегистрирована наиболее мощная вспышка с начала текущего года, о чём заявили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Активность была классифицирована как M3.3. Известно, что предыдущее событие класса M было зафиксировано 31 декабря и имело интенсивность 7,1 балла.
Согласно классификации, вспышки на Солнце разделяются по мощности рентгеновского излучения на классы, где X — самые сильные, M — средние, C — слабые, а A и B — практически неощутимы. Каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз.
Солнечные вспышки, как правило, являются предвестниками геомагнитных бурь, обусловленных выбросами солнечной плазмы, достигающими нашей планеты.
Ранее сообщалось, что ночью произошла магнитная буря, сопровождавшаяся полярными сияниями.