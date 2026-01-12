В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Накануне глава американского аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич заявил, что у хозяина Белого дома есть все возможности использовать подчиненные ему структуры Пентагона для захвата Гренландии. При этом политолог Николай Топорнин отметил, что европейские страны не смогут помешать Трампу аннексировать Гренландию.