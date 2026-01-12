Ричмонд
В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Конгрессмен Файн внес законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата.

Источник: Комсомольская правда

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Об этом говорится в его заявлении.

«Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии», — сказал Файн.

По его словам, если законопроект будет принят, это позволит Трампу найти средства для приобретения острова.

Также этот законопроект обяжет администрацию представить в Конгресс США отчёт о законодательных изменениях, которые потребуются для принятия Гренландии в состав США.

В последнее время американский глава Дональд Трамп активно высказывается в адрес Гренландии. На днях он заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

Накануне глава американского аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич заявил, что у хозяина Белого дома есть все возможности использовать подчиненные ему структуры Пентагона для захвата Гренландии. При этом политолог Николай Топорнин отметил, что европейские страны не смогут помешать Трампу аннексировать Гренландию.

