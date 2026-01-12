12 новых площадок ГТО создадут в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области в рамках федерального проекта построили 11 малых спортплощадок ГТО. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Алексей Обвинцев.
На новые спортивные объекты потратили 30 млн рублей. Большая часть суммы — 24,9 млн — средства федерального бюджета. Из областного бюджета добавили 4,9 млн рублей, на местном уровне — 200 тысяч рублей.
Изначально собирались установить десять площадок, но количество спортивных объектов скорректировали после встречи главы региона Юрия Слюсаря с жителями Матвеева Кургана.
В итоге за год открыли 11 площадок: в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Куйбышевском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Родионово Несветайском и Матвеево Курганском районах.
Всего же с 2019 по 2025 год на Дону создали 51 площадку ГТО с гимнастическими скамьями, турниками, шведскими стенками, брусьями и другими тренажерами. Места для тренировок также адаптировали для людей с ограничениями по здоровью.
В 2026 году планируют построить еще 12 площадок ГТО.
Добавим, с 2025 года в стране стартовала госпрограмма «Спорт России», цель которой популяризовать здоровый образ жизни. К 2030 году намерены заинтересовать спортом до 70% россиян.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.