В Госдуме предложили ввести лицензирование для риелторов

«В настоящее время правовое регулирование риелтерской деятельности как самостоятельного вида деятельности со стороны государства в должной мере не осуществляет, а регулирование общими положениями гражданского законодательства мы считаем все-таки недостаточным… Первая проблема риелторских услуг связана с допуском на рынок: сопровождать сделки с недвижимостью сегодня может практически любой человек, и у клиента заранее отсутствует возможность понять, имеет ли исполнитель подтвержденную квалификацию, статус и ответственность. Решением должно стать введение лицензирования риелторской деятельности с установлением единого контролирующего органа над этой сферой», — сказал Гаврилов РИА Новости.