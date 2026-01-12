Из-за атаки дрона в Ельце ранен мужчина, повреждены скорая и дома

Липецкую область продолжает атаковать Украина.
В Ельце при атаке беспилотника пострадал мужчина, под обстрел также попала машина скорой помощи и дома. Об этом сообщили в губернатор Игорь Артамонов.
«В результате падения обломков БПЛА один человек получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что машина скорой помощи также получила повреждения от обломков, но медики продолжили работу и эвакуировали раненого. Повреждено остекление в трёхэтажном жилом доме и ряде частных домов, пожарные оперативно ликвидировали возгорания в частных домах, а службы продолжают осмотр территории», — заявил глава региона.