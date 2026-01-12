Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков

IATA разрешила провозить пауэрбанки в самолетах только в ручной клади.

Источник: Комсомольская правда

С января 2026 года действуют обновленные правила провоза пауэрбанков и гаджетов с литиевыми батареями в самолетах. Об этом информирует IATA (Международная ассоциация авиатранспорта) на сайте.

Подобная мера обусловлена потенциальной пожаро- и взрывоопасностью литий-ионных батарей. Сегодня они повсеместно используются в смартфонах, ноутбуках и прочей электронике.

Теперь пауэрбанки можно перевозить только в салоне самолета. Во время критических фаз полета (руление, взлет, посадка) запрещено заряжать от них устройства, а размещать их можно лишь под сиденьем или в кармане впереди.

При этом некоторые перевозчики установили более строгие ограничения. Так, Emirates с октября ввела полный запрет на использование пауэрбанков на борту, объясняя это необходимостью снизить риски возгорания.

В свою очередь 10 января из-за балканского циклона «Фрэнсис» столичный аэропорт Шереметьево временно прекратил прием прибывающих рейсов.