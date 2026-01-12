Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков

С января 2026 года действуют обновленные правила провоза пауэрбанков и гаджетов с литиевыми батареями в самолетах. Об этом информирует IATA (Международная ассоциация авиатранспорта) на сайте.
Подобная мера обусловлена потенциальной пожаро- и взрывоопасностью литий-ионных батарей. Сегодня они повсеместно используются в смартфонах, ноутбуках и прочей электронике.
Теперь пауэрбанки можно перевозить только в салоне самолета. Во время критических фаз полета (руление, взлет, посадка) запрещено заряжать от них устройства, а размещать их можно лишь под сиденьем или в кармане впереди.
При этом некоторые перевозчики установили более строгие ограничения. Так, Emirates с октября ввела полный запрет на использование пауэрбанков на борту, объясняя это необходимостью снизить риски возгорания.
