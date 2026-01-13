Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ани Лорак поделилась кадрами отдыха на Мальдивах

Певица Ани Лорак начала год на Мальдивах вместе с супругом и актёром Исааком Виджраку. Пара отправилась на острова Индийского океана.

Источник: Life.ru

Ани Лорак поделилась кадрами отдыха на Мальдивах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak.

Певица опубликовала видео с отдыха. В кадре она появилась с Виджраку, который засмотрелся на жену — этот момент попал в ролик.

Ранее Исаак Виджраку обратился к Ани Лорак с необычной просьбой. Испанец хочет, чтобы супруга приобрела для него личную небольшую виллу на испанском побережье. Виджраку устал от холода и постоянных разъездов, которые мешают ему медитировать и работать. Муж певицы представляет будущее жильё как уютное «любовное гнёздышко», куда Ани сможет приезжать на отдых.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.