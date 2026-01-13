Ани Лорак поделилась кадрами отдыха на Мальдивах

Ранее Исаак Виджраку обратился к Ани Лорак с необычной просьбой. Испанец хочет, чтобы супруга приобрела для него личную небольшую виллу на испанском побережье. Виджраку устал от холода и постоянных разъездов, которые мешают ему медитировать и работать. Муж певицы представляет будущее жильё как уютное «любовное гнёздышко», куда Ани сможет приезжать на отдых.