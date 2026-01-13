Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Православная церковь 13 января вспоминает святого Василия Великого, которого называют создателем иконостаса. В народе празднуют Васильев вечер, или Васильеву коляду. Есть еще одно название — Щедрец.
Что нельзя делать 13 января.
Не рекомендуется давать деньги в долг. Считается, что на протяжении всего года нужно будет ходить в должниках. Кроме того, не следует пересчитывать мелкие деньги. Предки верили, что весь год окажется в слезах.
Что можно делать 13 января.
По традиции, в названную дату готовили блюда из свинины. Считалось, что семья будет жить в богатстве. А еще 13 января следует купить новую вещь.
Согласно приметам, теплая погода предсказывает дождливое лето. В том случае, если оттепель, то это также говорит, что лето выдастся дождливым.
