Народный календарь. Почему 16 января нужно ставить на стол блюдо из творога

Гордий поступил на военную службу и отличился на ней храбростью. Однако, когда в IV веке происходили гонения против христиан, он оставил свою воинскую должность и богатства, чтобы удалиться в пустыню для подготовки себя к исповеданию имени Христа Спасителя. Гордий открыто выступил перед римскими властями в защиту христиан, за что подвергся мучениям, а затем и казни.