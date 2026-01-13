Ричмонд
Народный календарь. Почему 16 января нужно ставить на стол блюдо из творога

Церковь 16 января чтит память последнего ветхозаветного пророка Малахии и святого мученика Гордия. В народе эту дату прозвали Гордеевым днем.

Церковь 16 января чтит память последнего ветхозаветного пророка Малахии и святого мученика Гордия. В народе эту дату прозвали Гордеевым днем.

Гордий поступил на военную службу и отличился на ней храбростью. Однако, когда в IV веке происходили гонения против христиан, он оставил свою воинскую должность и богатства, чтобы удалиться в пустыню для подготовки себя к исповеданию имени Христа Спасителя. Гордий открыто выступил перед римскими властями в защиту христиан, за что подвергся мучениям, а затем и казни.

В этот день было принято ставить на стол блюдо из творога, так как это приносит счастье в дом. Вечером 16 января нельзя заниматься тяжелой работой, иначе придет беда. В эту дату также нельзя хвастаться, иначе Гордий может все отнять.

Приметы погоды:

Если луна в кресте или в круге, то будет сильный мороз.

Заяц возле дома — будет похолодание.

Звезды на небе яркие — погода будет ясной.

Если на небе круги возле заходящего солнца, то будут снег и мороз.

Именины отмечают: Гордей, Арина, Ирина.