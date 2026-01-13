В Японии умерла шимпанзе Ай, распознававшая буквы и цифры

«Шимпанзе Ай, которая на протяжении многих лет вносила вклад в исследования эволюции разума в Киотском университете, скончалась 9 января 2026 года в 16:04 в окружении сотрудников из-за старости и полиорганной недостаточности. Ей было 49 лет», — говорится в сообщении.
Ай была доставлена в исследовательский центр в 1977 году и с этого времени регулярно участвовала в экспериментах, посвящённых изучению познавательных способностей шимпанзе. Работы велись в рамках исследований эволюционных основ разума, восприятия, обучения и памяти. В ходе тестов фиксировалась способность животного распознавать буквы и цифры, а также выполнять задания с символами.
В 1978 году на базе этих исследований был запущен отдельный научный проект, получивший название «Проект Ай-Ай». Его инициатором выступила профессор Ясуко Мурофуши. Проект стал экспериментальной основой для анализа когнитивных особенностей шимпанзе и их сопоставления с человеческим мышлением.
