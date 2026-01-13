В Японии умерла шимпанзе Ай, распознававшая буквы и цифры

Ай была доставлена в исследовательский центр в 1977 году и с этого времени регулярно участвовала в экспериментах, посвящённых изучению познавательных способностей шимпанзе. Работы велись в рамках исследований эволюционных основ разума, восприятия, обучения и памяти. В ходе тестов фиксировалась способность животного распознавать буквы и цифры, а также выполнять задания с символами.