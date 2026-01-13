В новогодние праздники экстренные службы Ямала отработали тысячи вызовов

Только варчи скорой помощи на Ямале отработали 4,5 тысячи вызовов.
В первые дни нового года врачи и спасатели Ямала успешно отработали порядка 4 600 экстренных вызовов. Статистику опубликовали окружные власти.
«Ямальские медики и спасатели успешно отработали порядка 4600 экстренных вызовов за новогодние праздники. С 31 декабря бригады скорой медицинской помощи совершили около 4,5 тысячи выездов, санитарная авиация выполнила 41 рейс, спасатели провели 50 аварийно-спасательных операций», — сообщается на сайте окружных властей.
Наиболее частыми причинами вызова врачей стали ОРВИ, бытовые травмы и сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря санавиации своевременная медпомощь была оказана 69 пациентам, в том числе восьмерым детям.
В новогодние праздники на Ямале на свет появилось 168 детей. Среди них 82 девочки и 86 мальчиков. Первым рожденным в 2026 году в округе стал мальчик. Ребенка назвали Павлом.