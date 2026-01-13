С золотым ключиком: «Буратино» вышел в лидеры новогодней битвы

— Средняя цена билета в 2025 году за десять лет выросла всего на 58%. С учетом того, что бензин в 2015-м стоил 32 рубля, а продуктовая корзина была в полтора раза дешевле, я бы не называл рост цены на билет в кино заметным. Каждый год цены на январские праздники растут на 10−20% — так же, как цветы дорожают к 8 Марта. Так было десять лет назад и так будет через десять лет. Праздники закончились — цены откатятся чуть вниз, и все, кто не успел сходить в кино задорого, сходят в кино задешево, — отметил Воронков.