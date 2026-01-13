С золотым ключиком: «Буратино» вышел в лидеры новогодней битвы

Согласно подсчетам «Известий», основанным на данных ЕАИС, «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино» суммарно собрали 9,1 млрд рублей в новогодние выходные, а вместе с остальными фильмами праздничная выручка превысила 10 млрд. Новый рекорд в современной истории российского кинопроката обеспечили не только расчищенная от западных кинокартин площадка, но и рост средней цены билета. Однако, несмотря на кассовые рекорды, Ассоциация владельцев кинотеатров предлагает обязать фильмы, снятые с привлечением государственных средств, выходить в летний период, чтобы стабилизировать общую картину.
Новогодняя битва обновила рекорд проката.
Зимние каникулы, называемые в индустрии новогодней битвой, в 2026 году обновили кассовый рекорд. По данным ЕАИС, с 1 по 11 января сборы российских кинотеатров превысили 10 млрд рублей. Практически всю сумму обеспечили отечественные релизы: в центре зрительского внимания оказалось семейное кино. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 6,9 млрд рублей.
Фото: телеканал «Россия 1»Кадр из фильма «Чебурашка 2».
Абсолютным лидером проката стал «Чебурашка 2». Сиквел самого кассового российского фильма в истории стартовал 1 января и за первые 11 дней приблизился к отметке 5 млрд рублей. Кинотеатры фиксировали стабильно высокую загрузку залов на утренних и дневных сеансах, а общее число зрителей превысило 9 млн человек. Фильм уверенно доминировал в расписании, формируя значительную часть общей кассы новогодней битвы. Напомним, первая часть стала рекордсменом проката в 2023 году, заработав за несколько месяцев 6,8 млрд рублей.
— «Чебурашка» — франшиза, которая зарекомендовала себя еще первой частью. Следовательно, все поклонники первого фильма априори должны были прийти на второй, чтобы сравнить. Уверен также, что вторая часть «Простоквашино» или «Буратино» выстрелит лучше первой, — рассказал «Известиям» президент Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Фото: Газпром-МедиаКадр из фильма «Простоквашино».
Однако главным сюрпризом праздников стал «Буратино». Картина уверенно закрепилась в тройке лидеров и за праздничный период собрала более 2 млрд рублей. Для рынка это важный результат: проект без поддержки громкой кинофраншизы, но с узнаваемым литературным первоисточником сумел привлечь около 4 млн зрителей. Причем за первый уикенд картина Игоря Волошина заработала более 1,5 млрд рублей. «Буратино» показал стабильную динамику без резких просадок, что для новогоднего проката считается признаком «длинной дистанции» и хорошей репутации у семейной аудитории.
Фото: кинокомпания «Водород’Кадр из фильма “Буратино”.
Еще одним полноправным участником гонки стала картина «Простоквашино» Сарика Андреасяна, также преодолевшая планку в 2 млрд рублей. В итоге именно эти три фильма сформировали основную часть праздничной кассы и фактически определили лицо новогоднего проката 2026 года, вытеснив с лидерских позиций мультфильм «Три богатыря и свет клином» (310 млн рублей за праздники) и ленту «Ёлки 12», собравшую 260 млн рублей.
Днем солд-ауты, вечером — пустые залы.
В течение праздничного периода было реализовано 18,8 млн билетов на различные сеансы — это тоже новый рекорд. В прошлом году показатель составлял 14,6 млн. Средняя цена билета по России в праздничные дни достигла 533 рублей, что, по словам Алексея Воронкова, нельзя назвать резким скачком. При этом в столице в ряде кинотеатров на протяжении всех праздников билеты стоили около 1 тыс. рублей на любой сеанс. Впрочем, уже с понедельника цены вернулись к привычному уровню.
— Средняя цена билета в 2025 году за десять лет выросла всего на 58%. С учетом того, что бензин в 2015-м стоил 32 рубля, а продуктовая корзина была в полтора раза дешевле, я бы не называл рост цены на билет в кино заметным. Каждый год цены на январские праздники растут на 10−20% — так же, как цветы дорожают к 8 Марта. Так было десять лет назад и так будет через десять лет. Праздники закончились — цены откатятся чуть вниз, и все, кто не успел сходить в кино задорого, сходят в кино задешево, — отметил Воронков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Общая посещаемость кинотеатров в праздники оставалась высокой. При этом структура спроса вновь оказалась односторонней: семейный контент полностью доминировал в прокате, тогда как релизов, ориентированных на взрослую аудиторию, в расписании практически не было. Это привело к неравномерной загрузке залов — солд-ауты днем и заметно более свободные вечерние сеансы.
— Жаль, что не было новогодних фильмов для взрослой аудитории. Уверен, тогда сборы перевалили бы за 12 млрд рублей. Ночные сеансы, как и в прошлом году, были пустыми из-за отсутствия взрослого контента. «Ёлки 12» уже отстреляли основной потенциал на предновогодних неделях, а семейная аудитория, как правило, исключает поздние сеансы. По посещаемости новогодние праздники были однозначно лучше прошлого года — в том числе потому, что знаковых фильмов стало больше, — подчеркнул Воронков.
Новогодний дисбаланс.
Традиционно в тени остались иностранные картины. Третий год подряд Ассоциация обращается к кинотеатрам с просьбой убирать из проката иностранные релизы, демонстрируемые в рамках предсеансового обслуживания. Однако, по мнению экспертов, даже их присутствие не повлияло бы ни на сборы, ни на расстановку лидеров.
— Сегодня мы имеем продукт, который отлично конкурирует с любым иностранным фильмом. Да, его пока не так много, и выходит он в основном в новогодний сезон, но любой из новогодних релизов с легкостью обошел бы тот же «Зверополис 2», появись он сейчас в официальном прокате, — считает Воронков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Тем не менее в число иностранных фильмов, попавших в топ, вошла картина «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред, вышедшая в прокат 8 января — на неделю позже самого активного периода каникул — и собравшая 117 млн рублей. Еще зрители смотрели «Иллюзию обмана 3» (109 млн рублей за новогодние каникулы), а также хорроры «Оно. Первое пришествие» (67 млн рублей) и «Пункт назначения. Новый аттракцион» (39 млн рублей).
Гонка за рекордами в самый «хлебный» период проката, да еще и при наличии государственной поддержки, создает неравномерную картину для всего рынка, считает глава АВК. По его словам, ассоциация уже несколько лет предлагает обязать фильмы, снятые с привлечением государственных средств, выходить в летний период — с 1 апреля по 1 октября.
— Пусть продюсеры, снимающие фильмы на свои кровные, отрабатывают риски в сезон. При этом надо отметить, что лед тронулся: «третьи франшизы», созданные при поддержке государства, уже обязаны выходить только летом. Так будет в этом году с «Холопом 3». Если же распространить эту практику на все фильмы, спонсируемые Фондом кино, это, уверен, позволит максимально приблизиться к равномерному распределению релизов в течение года, — считает Воронков.
Фото: телеканал «Россия 1»Кадр из фильма «Холоп 3».
Итоги новогодней битвы 2026 года показали, что российский кинопрокат окончательно закрепился в модели, где главным драйвером сборов остаются масштабные национальные сказки. «Буратино», уверенно вошедший в тройку лидеров, стал одним из ключевых подтверждений этого тренда и одновременно показал: зритель готов поддерживать новые проекты, если за ними стоят знакомая история и понятный семейный формат.