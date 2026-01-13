В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники

«В целях выступления с законотворческой инициативой по регулированию оборота спиртосодержащей продукции, прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович (Мурашко — ред.), предоставить следующие статистические данные за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года: общее количество зарегистрированных случаев алкогольных отравлений, количество массовых отравлений спиртосодержащей продукцией, количество госпитализаций в связи с алкогольным отравлением, количество случаев алкогольных отравлений с летальным исходом, источники отравления (контрафактный алкоголь, нелегальная продукция, сертифицированная алкогольная продукция)», — сказано в обращении к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, которое имеется в распоряжении РИА Новости.