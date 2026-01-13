Ричмонд
Экипаж МКС сменил командира: им стал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Космонавт Роскосмоса Кудь-Сверчков принял командование МКС.

Источник: Комсомольская правда

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков возглавил экипаж МКС.

В ходе церемонии на МКС американец Майкл Финк передал российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову символический ключ от станции, тем самым подтвердив передачу командования. Как того требует традиция, смена командира была официально объявлена ударом в колокол.

В новой должности Кудь-Сверчков возьмёт на себя руководство всей станцией, включая российский и американский сегменты. Он будет отвечать за безопасность экипажа и станет ключевым связующим звеном с Землей при возникновении внештатных ситуаций.

Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции.

При этом 14 января на МКС впервые пройдет срочная эвакуация экипажа. Причиной стала болезнь одного из членов экспедиции из числа членов экипажа Dragon Crew-11, о чем накануне сообщил директор НАСА Джаред Айзекман.