Экипаж МКС сменил командира: им стал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков возглавил экипаж МКС.
В ходе церемонии на МКС американец Майкл Финк передал российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову символический ключ от станции, тем самым подтвердив передачу командования. Как того требует традиция, смена командира была официально объявлена ударом в колокол.
В новой должности Кудь-Сверчков возьмёт на себя руководство всей станцией, включая российский и американский сегменты. Он будет отвечать за безопасность экипажа и станет ключевым связующим звеном с Землей при возникновении внештатных ситуаций.
Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции.
При этом 14 января на МКС впервые пройдет срочная эвакуация экипажа. Причиной стала болезнь одного из членов экспедиции из числа членов экипажа Dragon Crew-11, о чем накануне сообщил директор НАСА Джаред Айзекман.