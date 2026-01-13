Календарь на 13 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 января в нашей стране празднуют День российской печати, а также встречают старый Новый год. День осуществления мечты напоминает сегодня о том, как важно не откладывать свои желания на потом. Православная церковь отмечает отдание Рождества Христова и чтит память преподобного Паисия Святогорца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».