Суд в Гонконге отправил в тюрьму пассажира за тайную съемку стюардесс под юбками

Пострадавшие немедленно сообщили о случившемся, и по прилете в Гонконг нарушитель был передан полиции. В суде японец утверждал, что снимки получились случайно, когда он фотографировал пейзаж за окном, однако суд не принял этот довод. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: необходимость содержать жену, двоих детей и пожилых родителей, а также факт сотрудничества мужчины со следствием после ареста, говорится в статье.