Суд в Гонконге отправил в тюрьму пассажира за тайную съемку стюардесс под юбками

Пассажира из Японии приговорили к тюремному заключению за скрытую съемку бортпроводниц во время полета. Об этом сообщает портал The Chosun Daily со ссылкой на судебное решение.
Приговор в отношении 46-летнего IT-менеджера из Японии был вынесен в январе 2026 года, хотя сам инцидент произошел еще в сентябре 2025 года на рейсе из Осаки в Гонконг. Мужчине назначено наказание в виде четырех недель заключения и штрафа в размере 10 тысяч гонконгских долларов (примерно 100 тысяч рублей — прим. «ВМ»).
Инцидент был раскрыт, когда другой пассажир заметил, как мужчина наводил камеру на нижнюю часть тел бортпроводниц. После того как стюардессы потребовали показать телефон, они обнаружили пять или шесть снимков, сделанных с нижнего ракурса, запечатлевших их ноги под юбками.
Пострадавшие немедленно сообщили о случившемся, и по прилете в Гонконг нарушитель был передан полиции. В суде японец утверждал, что снимки получились случайно, когда он фотографировал пейзаж за окном, однако суд не принял этот довод. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: необходимость содержать жену, двоих детей и пожилых родителей, а также факт сотрудничества мужчины со следствием после ареста, говорится в статье.
