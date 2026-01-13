Минобороны РФ: ПВО ликвидировала 78 БПЛА над российскими регионами

Российские военные нейтрализовали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
36 украинских аппаратов уничтожили в Республике Крым, кроме того, беспилотники ликвидированы в Орловской области, а также над Чёрным и Азовским морем.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 36 — над территорией Республики Крым, 14 — над территорией Орловской области, восемь — над территорией Липецкой области, шесть — над акваторией Азовского моря, шесть — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник российские военные ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Четыре БПЛА были перехвачены в Ростовской области, по два — в Курской области, Крыму, Адыгее и над акваторией Черного моря, один — в Воронежской области.