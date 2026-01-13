В Китае сотрудники получили золотые слитки вместо обычных корпоративных подарков

По данным издания, бизнесмен, имя которого не раскрывается, владеет около восьми ювелирными магазинами.
«Во время мероприятия, он дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США. — Прим. Life.ru). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80−90 грамм золота», — говорится в сообщении.
Кроме того, бизнесмен предоставляет беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для дополнительной поддержки, а также гарантирует полную оплату труда и занятость на время декретного отпуска.
Ранее финский предприниматель был оштрафован на значительную сумму после инцидента в ресторане города Куопио. Мужчина пытался войти в заведение в кроксах, что противоречило правилам дресс-кода. Отказ во входе перерос в скандал, в ходе которого предприниматель угрожал охраннику увольнением, ссылаясь на знакомство с владельцем. Конфликт закончился вызовом полиции и судеб разбирательством, по итогам которого бизнесмен был признан виновным в сопротивлении представителю власти.
