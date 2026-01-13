В Китае сотрудники получили золотые слитки вместо обычных корпоративных подарков

Ранее финский предприниматель был оштрафован на значительную сумму после инцидента в ресторане города Куопио. Мужчина пытался войти в заведение в кроксах, что противоречило правилам дресс-кода. Отказ во входе перерос в скандал, в ходе которого предприниматель угрожал охраннику увольнением, ссылаясь на знакомство с владельцем. Конфликт закончился вызовом полиции и судеб разбирательством, по итогам которого бизнесмен был признан виновным в сопротивлении представителю власти.