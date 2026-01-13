Пенсионный возраст изменился. Кто получит досрочные выплаты в 2026 году

В целом же оснований для получения досрочной пенсии в 2026 году достаточно много. В большинстве случаев нужно выработать льготный стаж и достичь установленного возраста. Досрочные пенсии назначаются в разных ситуациях. Например, в связи с работой на вредных и тяжёлых производствах. К ним относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах. Условия выхода на пенсию — возраст: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет; стаж в этих условиях не менее 10 лет для мужчины и не менее 7 лет 6 месяцев для женщины, а общий стаж — 20 лет для мужчины и 15 для женщины. Эти оба требования к стажу должны быть соблюдены. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.