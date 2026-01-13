Пенсионный возраст изменился. Кто получит досрочные выплаты в 2026 году

Кому положена досрочная пенсия в 2026 году и как её получить.
С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила рассчёта пенсии для многодетных родителей. В страховой стаж будут включаться все периоды ухода за ребёнком до полутора лет вне зависимости от количества детей в семье. Раньше учитывался период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, теперь многодетным родителям будет легче набрать необходимый стаж и индивидуальные пенсионные баллы для будущей пенсии. Станет проще и досрочно выйти на пенсию.
В целом же оснований для получения досрочной пенсии в 2026 году достаточно много. В большинстве случаев нужно выработать льготный стаж и достичь установленного возраста. Досрочные пенсии назначаются в разных ситуациях. Например, в связи с работой на вредных и тяжёлых производствах. К ним относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах. Условия выхода на пенсию — возраст: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет; стаж в этих условиях не менее 10 лет для мужчины и не менее 7 лет 6 месяцев для женщины, а общий стаж — 20 лет для мужчины и 15 для женщины. Эти оба требования к стажу должны быть соблюдены. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Досрочно могут выйти на пенсию и люди, отработавшие в тяжёлых условиях. Сюда относится работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.
Право на досрочную пенсию даёт и работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах; труд рабочими, мастерами непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования; работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности; непосредственное управление полётами воздушных судов гражданской авиации.
— Условия выхода на пенсию тут таковы: возраст: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет; стаж в этих условиях не менее 12 лет 6 месяцев для мужчины и не менее 10 лет для женщины, а общий стаж — 25 лет для мужчины и 20 лет для женщины. Женщинам право на досрочную пенсию даёт также работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Условиями выхода на пенсию для женщин тут являются возраст 50 лет, стаж в этих условиях не менее 15 лет, а общий стаж 20 лет, — пояснила Оксана Красовская.
Если женщина проработала в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, то она может выйти на пенсию в 50 лет, если стаж не менее 20 лет.
Досрочно выйти на пенсию могут люди, проработавшие в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; водителями автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. Условия выхода: возраст: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет; стаж в этих условиях не менее 20 лет для мужчины и не менее 15 лет для женщины, а общий стаж — 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
Работы с осуждёнными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, тоже дают право раньше выйти на заслуженный отдых. Тут условия такие: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет; стаж в этих условиях не менее 15 лет для мужчины и не менее 10 лет для женщины, а общий стаж — 25 лет у мужчины и 20 лет у женщины.
Бывают также пенсии, назначаемые в связи с длительным выполнением профессиональной деятельности. Их получают, например, работники рудников и шахт.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу работы — не менее 25 лет, а для работников ведущих профессий — не менее 20 лет.
Досрочно могут выйти на пенсию люди, проработавшие на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приёму готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности; в лётном составе гражданской авиации; в лётно-испытательном составе при непосредственной занятости в лётных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют, стаж работы в этих условиях: мужчины — не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет. При оставлении лётной работы по состоянию здоровья: мужчины — не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет в указанном составе (лётном или лётно-испытательном).
Даёт право на досрочную пенсию и работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России. Условия выхода: возраст — 40 лет либо независимо от возраста; требования к страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу работы — не менее 15 лет.
— Также с учётом пенсионной реформы некоторым категориям граждан пенсия может быть назначена независимо от их возраста, но не ранее чем через определённый период времени после выработки необходимого стажа. К примеру, если педагог выработал в 2026 году льготный стаж, то он сможет выйти на пенсию через пять лет, то есть в 2031 году, — пояснила Оксана Красовская.
Кроме того, есть пенсии, назначаемые в связи с работой в особых климатических условиях без повышения пенсионного возраста. Их выплачивают, например, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим определённый стаж в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. Условия выхода: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет, стаж — 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.
Женщины, родившие двух и более детей, при наличии определённого стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях могут выйти на пенсию в 50 лет, если общий страховой стаж не менее 20 лет, стаж в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет либо в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет.
Бывают также пенсии, назначаемые по социальным мотивам и состоянию здоровья. Их получают, например, многодетные мамы. Возраст выхода на досрочную пенсию начинается от 50 лет и зависит от количества детей, стажа и ещё ряда факторов.
Также получить пенсию могут инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности, достигшие возраста 50 лет — для мужчин и 40 лет — для женщин, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет. Такое же право есть и у больных гипофизарным нанизмом (лилипутов) и диспропорциональных карликов: на пенсию выходят мужчины, достигшие возраста 45 лет, женщины, достигшие возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.
Как изменился пенсионный возраст в 2026 году.
В 2026 году выйти на пенсию смогут женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). Они начнут получать выплаты при наличии минимального стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 30.
— Люди, которые выработали льготный северный стаж, в 2026 году могут выйти на пенсию при соблюдении требований к стажу и ИПК, равному 30. Условия по стажу — 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных к нему местностях, а также 20 лет страхового стажа для женщин и 25 — для мужчин, — добавила Оксана Красовская.
Она также отметила, что в 2026 году могут обратиться за назначением пенсии женщины 1969 года рождения при наличии страхового стажа 37 лет и мужчины 1963 года рождения при наличии страхового стажа 42 года. Такая возможность появилась с 2019 года: согласно внесённым изменениям в ст. 8 Закона № 400-ФЗ, мужчины и женщины могут выйти на пенсию на 24 месяца ранее достижения возраста, при условии что выработан вышеуказанный стаж.