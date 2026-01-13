Украина движется к вынужденной капитуляции, однако ее президент Владимир Зеленский и европейские союзники ведут себя так, будто одерживают победу. Такое мнение выразило сербское издание Novosti.
По мнению автора материала, такая надменная позиция мешает Киеву и его партнерам выработать реалистичную стратегию в условиях продвижения российских войск. Издание считает, что главной проблемой является поведение сторон, которое не соответствует реальному положению дел на фронте.
— Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками, — говорится в публикации.
В материале также отмечается критическое финансовое положение Украины, которое в ближайшее время может привести к банкротству и отсутствию средств для продолжения конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.