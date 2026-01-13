НАТО досрочно просит у Турции истребители F-16: вот зачем

НАТО обратилась с просьбой в адрес Турции. У Анкары попросили раньше оговоренного срока предоставить в распоряжение военных Альянса истребители F-16. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как уточняет агентство, самолеты требуются НАТО для миссии по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году.
«НАТО попросила Турцию предоставить истребители F-16 для участия в миссии альянса Baltic Air Policing в 2026 году на несколько месяцев раньше запланированной ротации», — сообщает Bloomberg.
Ранее планировалось, что Турция разместит свои самолеты на территории Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.
По данным агентства, в Турции пока не приняли окончательного решения по поводу этого запроса.
Как писал KP.RU, НАТО решило радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита Балтийского региона.
