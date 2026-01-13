Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО досрочно просит у Турции истребители F-16: вот зачем

НАТО досрочно просит у Турции истребители F-16 для патрулирования Балтики.

Источник: Комсомольская правда

НАТО обратилась с просьбой в адрес Турции. У Анкары попросили раньше оговоренного срока предоставить в распоряжение военных Альянса истребители F-16. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как уточняет агентство, самолеты требуются НАТО для миссии по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году.

«НАТО попросила Турцию предоставить истребители F-16 для участия в миссии альянса Baltic Air Policing в 2026 году на несколько месяцев раньше запланированной ротации», — сообщает Bloomberg.

Ранее планировалось, что Турция разместит свои самолеты на территории Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.

По данным агентства, в Турции пока не приняли окончательного решения по поводу этого запроса.

Как писал KP.RU, НАТО решило радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита Балтийского региона.

Ранее KP.RU сообщал, что в Балтийском море появились и исчезли 18 000 кораблей-призраков НАТО. В этом оказался повинен серьезный сбой в системе отслеживания морского движения Финляндии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше