В аэропорту Калуги отменили план «Ковёр»

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника на Елец в Липецкой области пострадал один человек. Кроме того, после падения обломков БПЛА в городе загорелись несколько частных домов. Пожары были оперативно ликвидированы. Также зафиксированы повреждения окон в трёхэтажном доме и в ряде жилых объектов.
