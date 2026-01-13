Трамп вводит пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

Американская администрация вводит 25% пошлины на товары из стран, торгующих с Ираном. Подобное решение объявил президент Дональд Трамп, написав об этом в социальной сети Truth Social.
В сообщении указывается, что любая страна, сотрудничающая с Ираном, столкнется с 25% тарифом на всю торговлю с Соединенными Штатами. Президент Трамп подчеркнул немедленное вступление этого решения в силу.
Немногим ранее Трамп вновь вернулся к своей излюбленной теме — импортным пошлинам. Он открыто заявил, что слово «пошлины» стало для него любимым. Тогда же американский президент напомнил, что введенные им тарифы принесли США большую прибыль.
