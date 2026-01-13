Ричмонд
Садальский перенёс вторую операцию на сердце

Актёр Станислав Садальский перенёс операцию на сердце, в ходе которой ему имплантировали второй стент. Артист сообщил в соцсети VK, что завтра его выписывают из больницы.

Источник: Life.ru

«А вот сегодня установили второй стент. Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой», — пишет Садальский.

Ранее экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса поделилась своей болезненной историей борьбы с тяжёлым заболеванием в проекте о жертвах пластической хирургии. Несколько лет назад она потеряла нос после серии сложных операций, причиной чего, по её словам, стали инъекции и сильный стресс, вызванный разводом. Процесс изменения её внешности длился пять месяцев: нос увеличивался, появлялся отёк, держалась высокая температура. После операции Алиса проснулась и обнаружила, что внутри не осталось половины носа. Это привело к серьёзным последствиям для её психического здоровья — она впала в глубокую депрессию из-за проблем со здоровьем и изменения внешности.

