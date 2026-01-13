Садальский перенёс вторую операцию на сердце

Ранее экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса поделилась своей болезненной историей борьбы с тяжёлым заболеванием в проекте о жертвах пластической хирургии. Несколько лет назад она потеряла нос после серии сложных операций, причиной чего, по её словам, стали инъекции и сильный стресс, вызванный разводом. Процесс изменения её внешности длился пять месяцев: нос увеличивался, появлялся отёк, держалась высокая температура. После операции Алиса проснулась и обнаружила, что внутри не осталось половины носа. Это привело к серьёзным последствиям для её психического здоровья — она впала в глубокую депрессию из-за проблем со здоровьем и изменения внешности.