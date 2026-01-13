Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Циклон, который принес в Москву рекордное количество снега, пришел в столицу с Юга, а циклоны с этой части света характеризуются большим количеством осадков, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она объяснила, что количество осадков определяется в большей степени атмосферной циркуляцией — откуда к нам приходят воздушные массы и по каким траекториям проходят циклоны.
«В этом году к нам приходят циклоны, и они над нами перемещаются как-то медленно, и в их зоне выпадает снег. Но вот этот циклон, который пришел к нам в каникулы, с 7−8 числа он начал оказывать влияние на Москву. Это был южный циклон, а южные циклоны, они обычно приносят осадки, большие осадки. И в любое время года, в том числе и зимой», — отметила Макарова.
По ее словам, в зоне этого циклона встречаются контрастные воздушные массы.
«Они перемешиваются, меняется их температура, и этот воздух, который пришел с Юга, он теплый, и он прошел по акватории Средиземного моря, там много влаги. Какая-то часть его идет еще и по Черному морю, а моря не покрыты льдом. Идет интенсивное испарение этой влаги, она попадает в воздух, и вот в зоне циклона этот теплый и влажный воздух встречается с холодным воздухом, который опускается с Севера», — отметила синоптик.
Она добавила, что при понижении температуры происходит конденсация, идет активный процесс осадкообразования.
«С Южными циклонами приходит много осадков в центре Европейской России, так было в этот раз. Он так задержался у нас на несколько дней, этот процесс. Это определяется уже более крупномасштабными атмосферными волнами, как будут перемещаться эти приземные погодные системы. В этот раз получилось так, что над нами несколько дней простоял и засыпал практически все области Центральной России», — объяснила метеоролог.