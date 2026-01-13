Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву

«В этом году к нам приходят циклоны, и они над нами перемещаются как-то медленно, и в их зоне выпадает снег. Но вот этот циклон, который пришел к нам в каникулы, с 7−8 числа он начал оказывать влияние на Москву. Это был южный циклон, а южные циклоны, они обычно приносят осадки, большие осадки. И в любое время года, в том числе и зимой», — отметила Макарова.