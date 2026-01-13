Ричмонд
Маск подаст в суд на мать своего годовалого сына из-за поддержки ЛГБТ*

Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении подать в суд с требованием установить полную опеку над своим годовалым ребенком, рожденным от писательницы Эшли Сент-Клэр. Об этом он сообщил в соцсети X.

Причиной такого решения послужили публичные заявления Сент-Клэр, которые Маск расценил как поддержку идеи о трансгендерном* переходе ребенка.

Маск заявил что иск будет подан в связи с высказываниями, «намекающими на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика».

В апреле Маск заявил, что оказывал значительную финансовую помощь писательнице Эшли Сент-Клэр, которая утверждает, что родила от него ребенка.

В марте Маск стал отцом в 14-й раз. Нового сына родила Шивон Зилис, это уже четвертый общий ребенок пары. Кроме того, у Маска шесть детей от первого брака с Джастин Уилсон, трое детей от певицы Граймс и еще один — от блогера Эшли Сент-Клер. Примечательно, что Илон Маск стал отцом 13-го ребенка 15 февраля, а 14-го — спустя 14 дней, 1 марта.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

