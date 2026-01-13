Маск подаст в суд на мать своего годовалого сына из-за поддержки ЛГБТ*

В марте Маск стал отцом в 14-й раз. Нового сына родила Шивон Зилис, это уже четвертый общий ребенок пары. Кроме того, у Маска шесть детей от первого брака с Джастин Уилсон, трое детей от певицы Граймс и еще один — от блогера Эшли Сент-Клер. Примечательно, что Илон Маск стал отцом 13-го ребенка 15 февраля, а 14-го — спустя 14 дней, 1 марта.