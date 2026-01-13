Счастливые пары, красивые даты: трогательные фото свадеб новосибирцев в декабре — 2025

В декабре 2025 года влюбленные пары новосибирцев активно регистрировали браки, многие узаконили отношения в красивые и знаменательные даты.
12 декабря — День Конституции РФ. Брак в этот день символизирует семейные ценности и государственность. Церемония напоминает, что семья — ключевая социальная и государственная ячейка. Регистрация брака в День Конституции подчеркивает важность принципов, на которых построено общество. В ЗАГСах Новосибирска поздравляли молодоженов, желали счастья и долгих лет совместной жизни.
17 декабря 1966 года во Дворце бракосочетания Новосибирска был зарегистрирован первый брак. С тех пор тысячи женихов и невест связали себя семейными узами. 17 декабря 2025 года, в 59-летие Дворца, в учреждении зарегистрировали 7000-ю пару — Ивана и Валерии Клещенок.
23 декабря в Коченевском районе поженились 200-я пара — Иван Панкрашин и Наталья Бубенцова. В последнюю красивую дату 2025 года — 25 декабря — во Дворце бракосочетания Новосибирска узами брака скрепили 49 новых ячеек общества. В канун Нового года — самый волшебный и ожидаемый день, свадьбу сыграли новосибирцы Антон и Елена.
