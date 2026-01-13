Счастливые пары, красивые даты: трогательные фото свадеб новосибирцев в декабре — 2025

12 декабря — День Конституции РФ. Брак в этот день символизирует семейные ценности и государственность. Церемония напоминает, что семья — ключевая социальная и государственная ячейка. Регистрация брака в День Конституции подчеркивает важность принципов, на которых построено общество. В ЗАГСах Новосибирска поздравляли молодоженов, желали счастья и долгих лет совместной жизни.