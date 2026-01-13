Ричмонд
Обрыв кабеля на несколько дней вывел из строя светофор в Салехарде

В Салехарде (ЯНАО) на пересечении улиц Чубынина, Мира и Свердлова три дня не будет работать светофор. Власти города в соцсети сообщили, что причиной стал обрыв кабеля питания.

Восстановительные работы продлятся три дня.

В Салехарде (ЯНАО) на пересечении улиц Чубынина, Мира и Свердлова три дня не будет работать светофор. Власти города в соцсети сообщили, что причиной стал обрыв кабеля питания.

«Внимание, салехардцы! На перекрёстке Мира — Чубынина — Свердлова не работает светофор по причине обрыва кабеля питания светофорного объекта», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Светофор перестал работать 12 января. Уточняется, что восстановительные работы продлятся три дня. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.