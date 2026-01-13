Союз журналистов России предложил создать программу «Земский журналист»

Он рассказал, что сейчас в районных газетах, которые, по его словам, являются основой российской журналистики, не хватает сотрудников. Он отметил, что газетами часто заведуют женщины «бальзаковского возраста», и если они уйдут на пенсию, то многие издания могут прекратить работу.