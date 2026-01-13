Life.ru выяснил, какие продукты подорожают на 30% к концу января

«Первая причина — повышение акцизов. Табак вне моей компетенции, но табак и алкоголь подорожают. Также будет условно-техническое подорожание, что означает возврат цен на праздничные товары к нормальному уровню. Это касается прежде всего набора для оливье, селёдки под шубой и всех ингредиентов, входящих в эти блюда», — отметил эксперт.
По словам специалиста, к Новому году случаются акции и специальные цены. После выхода из праздников цены возвращаются к доакционным и чаще всего становятся чуть выше того, что было.
Следующая ключевая причина — рост себестоимости, то есть увеличение затрат на энергию, логистику и сырьё, особенно если речь идёт о сезонных или импортных товарах. Не стоит забывать и про инфляцию, которая оказывает давление на цены на продукты первой необходимости.
Теперь раскрою, в чём хитрость. Как мы все знаем, у нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22%, а не 20%. Плюс ИП также получили налоговую нагрузку — снизился порог НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Соответственно, все, кто превысил 20 миллионов, теперь получили НДС 5%, и я думаю, большинство его получило. Производители продукции или подрядчики, обеспечивающие логистику, увеличат стоимость своих услуг и товаров. Речь идёт и про сырьё, и про, повторюсь, логистику, про энергоносители и так далее.
Александр Панченко.
Управляющий партнёр Agro and Food Communications.
Алкоголь вырастет в цене примерно на 17−30%. Также вырастут цены на сезонные продукты питания — это прежде всего овощи и фрукты. Они всегда дорожают в январе на 15−20%, потому что их просто становится мало, и логистика съедает стоимость.
Также будут дорожать крупы, макароны, растительное масло, консервы (примерно на 5−15%), кофе и чай — на 15−20%. По прогнозам, также будут дорожать мясо и молочная продукция на 10−20%
«На самом деле, сказать, что всё подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары — это овощи и фрукты», — заключил собеседник Life.ru.
Тем временем, в России фиксируется снижение спроса на пиво после резкого роста продаж во время аномальной жары 2024 года. Рост цен в 2025 году обусловлен резким повышением акцизов, а в 2026 году налоговая нагрузка усилится с введением базовой ставки НДС в 22%. Акциз теперь увеличивается на 3−4 рубля в год вместо прежнего рубля, одновременно дорожают бутылки, упаковка и транспортные расходы.
