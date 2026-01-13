Life.ru выяснил, какие продукты подорожают на 30% к концу января

Теперь раскрою, в чём хитрость. Как мы все знаем, у нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22%, а не 20%. Плюс ИП также получили налоговую нагрузку — снизился порог НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Соответственно, все, кто превысил 20 миллионов, теперь получили НДС 5%, и я думаю, большинство его получило. Производители продукции или подрядчики, обеспечивающие логистику, увеличат стоимость своих услуг и товаров. Речь идёт и про сырьё, и про, повторюсь, логистику, про энергоносители и так далее.