В Госдуме призвали запретить продажу ветпрепаратов с габапентином детям

В обращении отмечается, что препараты с действующим веществом габапентин также могут назначаться и людям для монотерапии или в качестве дополнительного средства для лечения парциальных судорог со вторичной генерализацией или без нее у взрослых и детей с 12 лет, а также при нейропатической боли у взрослых.