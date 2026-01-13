Руководитель питомника рассказала о коте, признанном самым красивым в мире

За 2025 год полуторагодовалый кот посетил около 50 выставок в разных странах, включая Таиланд, Турцию, Хорватию, а также города России и Беларуси. Заводчица отметила выставочный темперамент кота, его харизматичность, активность и любопытство. К полутора годам он стал чемпионом мира и «трипл мастером» по системе WCF, неоднократно становясь «дженералом» и «супримом» выставки. По словам Грузиновой, абиссинцы сегодня — самая популярная порода в Москве.