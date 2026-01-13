Руководитель питомника рассказала о коте, признанном самым красивым в мире

Организация ведёт учёт побед котов на различных выставках, суммируя баллы. По итогам 2025 года, кот из России оказался абсолютным лидером. На втором месте хайленд фолд из Таиланда, а на третьем — британский короткошерстный из Беларуси. Имя Darlen Fleur Dalmore Black объясняется названием питомника (Darlen Fleur) и переводом «чёрный Далмор». Слово Dalmore связано с местечком в Шотландии.
«Дома мы ласково зовём его Далмоша. Кот очень нежный, несмотря на свой брутальный вид», — поделилась Грузинова.
За 2025 год полуторагодовалый кот посетил около 50 выставок в разных странах, включая Таиланд, Турцию, Хорватию, а также города России и Беларуси. Заводчица отметила выставочный темперамент кота, его харизматичность, активность и любопытство. К полутора годам он стал чемпионом мира и «трипл мастером» по системе WCF, неоднократно становясь «дженералом» и «супримом» выставки. По словам Грузиновой, абиссинцы сегодня — самая популярная порода в Москве.
Ранее сообщалось, что абиссинский кот из России возглавил рейтинг лучших котов мира по версии WCF по итогам 2025 года. Полуторагодовалый питомец Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19,7 тысячи баллов, приняв участие в 51 выставке. Второе место занял шотландский вислоухий кот MelodySharm P-Shark из Таиланда, набравший 18,5 тысячи баллов. Замыкает тройку лидеров британский кот Moki TarLen Luxury из Белоруссии, стабильно получавший высокие оценки на прошедших выставках.
