−12 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 13 января

В Иркутске днем 13 января столбик термометра покажет −10…-12 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный, юго-восточный ветер 3−8 м/с. Ночью похолодает до −21…-23.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом днём в западных, северо-западных районах на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье после захода солнца ожидается −20…-25 градусов, местами −30…-35, днем −10…-15, при облачной погоде −18…-23, в северных и верхнеленских районах ночью −40…-45, днём −30…-35, местами −20…-25. В Катангском районе ночью −46…-51, днём −40…-45.
