Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

−12 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутске 13 января

В регионе похолодает до −51 градуса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 13 января столбик термометра покажет −10…-12 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный, юго-восточный ветер 3−8 м/с. Ночью похолодает до −21…-23.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом днём в западных, северо-западных районах на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье после захода солнца ожидается −20…-25 градусов, местами −30…-35, днем −10…-15, при облачной погоде −18…-23, в северных и верхнеленских районах ночью −40…-45, днём −30…-35, местами −20…-25. В Катангском районе ночью −46…-51, днём −40…-45.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13 января.