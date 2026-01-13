Welt: Киев на грани катастрофы из-за российских ударов по ТЭЦ

Киев находится на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергосистеме города. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер в своем репортаже из украинской столицы. Запись опубликована на одноименном YouTube-канале.
По его словам, российские атаки привели к серьезным последствиям: в тысячах домов отключилось отопление, возникли перебои с электричеством и водой. Журналист отметил, что горожане растеряны из-за действий властей, которые одновременно призывают уезжать и уверяют в контроле над ситуацией.
— Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы… Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа, — заявил Ваннер.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.