Welt: Киев на грани катастрофы из-за российских ударов по ТЭЦ

По его словам, российские атаки привели к серьезным последствиям: в тысячах домов отключилось отопление, возникли перебои с электричеством и водой. Журналист отметил, что горожане растеряны из-за действий властей, которые одновременно призывают уезжать и уверяют в контроле над ситуацией.